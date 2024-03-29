Mansur Yavaş ABB’yi batırdı! Skandalı Sayıştay raporu ortaya çıkardı: Toplam borç 4.5 milyar TL!

Cumhuriyet Halk Partili ABB Başkanı Mansur Yavaş, algı operasyonları ile Ankara'nın beş yılını çaldı. 2019'dan bu yana başkente tek bir proje kazandırmayan Yavaş, meydanlarda 'israfı bitirdik' söylemleriyle seçmeni kandırmaya çalıştı. Ancak yerel seçime sayılı günler kala ABB'deki israf ve borç sarmalı gün yüzüne çıktı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na en borçlu beş belediyenin CHP'ye ait olduğunu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şirketleriyle birlikte listenin başında bulunduğunu açıkladı. Bakan Işıkhan, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi prim borçlarını dahi devlete ödeyemiyor. 5 yıl önce 200 milyon olan borç bugün 4,5 milyar olmuş' ifadelerini kullandı. Bunun üzerine ABB'nin borç durumunu doğrulayan Sayıştay raporları da ortaya çıktı.31 Mart yerel seçimleri öncesi vatandaşa birçok vaatte bulunan ve özellikle EYT ile ilgili sorunları çözeceğini söyleyen ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, ABB iştiraki olan şirketlerde çalışan personelin hak edişlerini ayırmadığı, ihbar tazminatlarına göz diktiği, SGK ve vergi borçlarını bile ödemediği ortaya çıktı. Sayıştay'ın hazırladığı denetleme raporlarında da ABB'ye ait şirketlerin yüklü miktarda SGK ve vergi borcuna sokulduğu yansıdı.ABB'de çalışan yüzlerce işçi emeklilik hakkı kazanırken bu personelinin hakları bile ödemedi. ABB'ye ait ASKİ, BELKA, BEL-PA, BUGSAŞ, PORTAŞ ve ANFA ödeyemediği SGK ve vergi borçları yüzünden sürekli faiz ve ceza ödemek zorunda bırakıldı.EYT'den emekli olan 500 personel o dönem devlet tarafından bağlanan emekli maaşlarını, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini bile alırken Yavaş hala haklarını vermedi. Emeklilik hakkı kazanan personeller önce konuyu CİMER'e taşıdı ardından da Yavaş'ı mahkemeye vererek haklarını almak için hukuki süreç başlattı.Sayıştay raporlarında BEL-PA'da çalışan işçiler için ayrılması gereken kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı vurgulanırken şirketin de yüksek miktarda vergi ve SGK borcu olduğu belirtiliyor. Buna rağmen Sayın Yavaş bu borçların ödemesini geciktirdiği için şirketin yüksek miktarda gecikme bedeli, faiz, gecikme zammı gibi ilave maliyetler ödediğine de değiniliyor.Ayrıca BUGSAŞ'ta da kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı görülüyor. PORTAŞ'ın mali kayıtlarının incelendiği Sayıştay raporlarında, şirketin yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle yüksek miktarda gecikme cezası ve idari para cezası ödediği de yer alıyor. Bununla beraber EYT üzerinden algı oluşturan Yavaş'ın bu şirkette çalışan personellerin de kıdem tazminatı karşılıklarını ayırmadığı görülüyor.