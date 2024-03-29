Kulüpler Birliği'nden kritik karar! Ali Koç geri mi dönecek?

Kulüpler Birliği Vakfı, Başkan Ali Koç'un istifasının ardından ilk kez toplandı.Toplantıya, Kulüpler Birliği'ndeki görevinden istifa eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yanı sıra Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da katıldı.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kurmaylarının ise Kahramanmaraş'taki deprem bölgesine gittikleri için sarı-kırmızılı kulüpten toplantıya katılım olmadı. Toplantı sonrası Kasımpaşa Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Saraç açıklamalarda bulundu.Fatih Saraç, toplantıda Ali Koç'un istifasının reddine karar verildiğini ve Koç'un kendilerini kırmadığını söyledi.Toplantıda ana konumuz Ali Koç'un istifasıydı. Toplantımıza 16 kulübümüz katıldı. 16 kulüp ittifakla Ali Bey'in istifasının reddini istedi. Bu hususuta hepimizin ortak bir görüş birliği vardı. Ali Koç bu talebimizi kırmadı. Kulüpler Birliği'nde yeni bir başkan değişikliğinin bu süreçte gerekli olmadığını düşünüyoruz. Ali Koç'un, tüm kulüplerin menfaatlerini düşünerek hareket ettiğini biliyoruz. Teklifimizi kabul ettiği için Ali Koç'a teşekkür ediyoruz.Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ise şu sözleri sarf etti:Ali Bey'in başkanlıktan ayrılma talebini kabul etmedik ve göreve devam etmesi için 16 kulübümüz de kendisine destek verdi. O da bizi kırmadı ve göreve devam edeceğini söyledi.