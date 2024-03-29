Instagram'a yeni özellik! Algoritması değişiyor

Geçtiğimiz yılın başlarında Instagram CEO'su Adam Mosseri, Reels formatının bekleneni veremediğini ve TikTok'un daha önde olduğunu açıklamıştı.Bu nedenle şirket, platforma yeni özellikler ekleyerek kullanıcı sayısını artırmayı planlıyor.Reels videolarına yeni özellik geliyorInstagram hakkında yaptığı başarılı sızıntılarla bilinen mobil geliştirici Alessandro Paluzzi, şirketin 'Blend' isimli yeni bir özellik üzerinde çalıştığını açıkladı.Paluzzi'nin iddiasına göre Instagram, kullanıcıların arkadaşlarıyla paylaştıkları Reels videolarından hareketle, Blend isminde bir karıştırma seçeneği sunacak.Önerilecek Reels videoları bu seçeneğe göre belirlenebilecek. Özelliğin ne zaman kullanıma sürüleceği konusunda ise henüz bir bilgi yok.