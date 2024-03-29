Giresun'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Giresun'da trafik kazası can aldı...Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.Bulancak ilçesinde, Giresun istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan İlyas Kır (60) yönetimindeki araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucunda otomobil üst geçidin ayağına çarptı.Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan İlyas, Güllü ve Mehmet Kır sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Güllü Kır (59) hayatını kaybederken, yaralıların tedavileri sürüyor.