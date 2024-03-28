Otobüs devrildi! En az 5 ölü, 20'den fazla yaralı

Almanya'nın doğusundaki Leipzig kenti yakınlarındaki bir otoyolda meydana gelen otobüs kazasında en az beş kişinin hayatını kaybettiği ve 20'den fazla yaralı olduğu bildirildi. Kaza, Beriln'i Münih'e bağlayan A9 otoyolunun Leipzig yakınlarındaki bölümünde, sabah 9:45 sularında meydana geldi ve yolun her iki yönde de kapanmasına neden oldu.Flixbus tarafından işletilen ve sabah 8'de Berlin'den yola çıkan otobüsün Zürih'e gitmekte olduğu bilgisi verildi. Kurtarma helikopterleri ve ambulanslar olay yerinde gönderildi. Saksonya eyaleti polisi sözcüsü Olaf Hoppe yaptığı açıklamada "çok sayıda yaralı ve en az beş ölü" olduğunu duyurdu.Flixbus'un bildirdiğine göre otobüste 53 yolcu ve iki şoför bulunuyordu. Otobüsün neden yoldan çıktığı ilk bulgularda anlaşılamadı. Kazada yana devrilen çift katlı otobüs kurtarma çalışmalarına devam etmek üzere dik konuma getirildi.Şirketten yapılan açıklamada, yerel makamlar ve kurtarma hizmetleriyle yakın işbirliği içinde çalıştıklarını ve kazanın nedenini hızlı bir şekilde açıklığa kavuşturmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.Kaza, Leipzig/Halle havaalanının yanında, Schkeuditz'deki otoyol kavşağının hemen kuzeyinde, yolun düz bir kesiminde yaşandı.