Gram altında yeni rekor! İşte detaylar...

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi yapması için süresinin her geçen ay daralması ve Haziran ayından sonra faiz indirimlerine başlama beklentisi altın fiyatlarını yükseltiyor.Küresel piyasalarda dolar diğer para birimleri karşısında güç kaybetmeye başlayınca altın fiyatları güçleniyor.Ons altın güne 2194 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2187 dolar, en yüksek de 2196 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2194 dolardan işlem görüyor.Uluslararası piyasalarda komisyonsuz gram altın güne 2276 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2270 lira, en yüksek de 2286 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2280 liradan alıcı buluyor.Kapalıçarşı'da gram altın 2402 liradan alınırken 2423 liradan satış işlemi gerçekleşiyor.Gram altın Mart başından bu yana yüzde 11.15, yılbaşından bu yana yüzde 16.55, son bir yılda ise yüzde 90 kazandırdı.* Gram altın satış fiyatı: 2.279,13 TL* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.162,00 TL* Yarım altın satış fiyatı: 8.059,00 TL* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.261,00 TL* Gremse altın satış fiyatı: 39.441,35 TL* Ons altın satış fiyatı: 2.196,06 dolarPiyasalar pazar günü yapılacak yerel seçimlere odaklandı. Yerel seçim haftasında sakin bir seyir izleniyor.Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından düşüş yaşayan dolar/TL, seçimlere yaklaşırken yönünü yeniden yukarı çevirdi.Dolar 32,31 liradan işlem görürken, euro/TL ise 35,15 seviyelerinde seyrediyor.Piyasalar bugün bankacılık verileri takip edecek. Öte yandan pazar günü gerçekleşecek yerel seçimlerde piyasanın odağında yer alıyor.Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini yükseltti. Gelişmekte olan ülkelerin büyüme tahminini artıran S&P, Türkiye'nin 2024 yılı büyüme tahminini de yüzde 2,4'ten yüzde 3'e yükseltti.Dolar yılbaşından bugüne yüzde 9'dan fazla değer kazandı. TCMB dolar talebinin önüne geçmek için politika faizini yüzde 45'ten 50'ye yükseltti. TCMB'nin 500 baz puanlık faiz artırımı sonrasında 31,40 TL'lere kadar gerileyen kur yerel seçim ve sonrasına dair endişelerle artan talep sonrasında yeniden 32 TL'nin üstüne çıktı. Euro da yeniden 35 TL'nin üstüne çıktı.Bugün piyasalar TCMB'nin rezerv rakamları ile döviz mevduat rakamlarını takip edecek. Yurtdışında ABD 2023 4. çeyrek büyüme rakamları takip edilecek.