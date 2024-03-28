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Beyaz Gazete
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Çay üreticilerine 363,6 milyon liralık destek bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 363 milyon 608 bin lira tutarında çay destekleme ödemesini üreticilerin hesaplarına bugün aktaracaklarını bildirdi.

Ekleme: 28.03.2024 - 13:36 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:37 / Editör: Ozge Selin
Çay üreticilerine 363,6 milyon liralık destek bugün hesaplara yatıyorTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 363 milyon 608 bin lira tutarında çay destekleme ödemesini üreticilerin hesaplarına bugün aktaracaklarını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Bakan Yumaklı, "ÇAYKUR aracılığıyla 363 milyon 608 bin lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.