Survivor'da dokunulmazlık oyunu nefes kesti! Son eleme adayı belli oldu

Nagihan Karadere, Yunus Emre'yle yaşadığı kazanın şokunu üstünden atamıyor. Nagihan, "Gerçekten hayatımda yaşadığım en büyük kaza diyebilirim. Ölümden döndüm, kefeni yırttım. Bunun daha açıklanabilir tarafı olamaz. Ben havalara gökyüzüne uçtum. O halde gökyüzüne bakıyorum jet ski benim üstüme geliyor, süzülüyor" dedi.Yunus Emre de, Nagihan'ın konseyde anlattıklarına tepki gösterdi.Emre, "'Nagihan'ı ağzım açık dinledim. Yok 15 metre uçtum, yok Yunus Emre beni biçti' gibi şeyler söyledi. Şoktayım hala şoktayım. Sanki öyle bir anlatıyor ki ben ona doğru gidiyormuşum gibi hayır Nagihan sen bana doğru geliyorsun. Şoktayım, senarist gibi kadın. 1,5-2 metre uçtu diyelim, 15 değil de. Ne Nagihan 15 metre uçtu, ne de jet ski havadan düşüp onun falan geldi. Jet skinin koltuğuydu bu, yumuşak bir şeydi" ifadelerini kullandı.Dokunulmazlık oyunu öncesinde Murat Ceylan, Berna'ya aday olması sonrası düşüncelerini sordu. Berna da şu ifadelere yer verdi:Bekliyordum, problem değil düelloya girmek. Çıkmak nasip olacak inşallah. Performansını orada yüksek tutarsam çıkarım. Açıkçası motiveyim. Düellodan korkmuyorum, gerçekten motive bir şekilde gideceğim. Konseyde birkaç şey açıklamaya çalıştım. Sonrasında adada konuştuğum kişiler beni daha iyi anladı, ben de onları daha iyi anladım. Yasin'le de konuştuk. Her şey iyi gidiyor.Survivor'da dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Mavi takım geriden gelerek 12-11'lik skorla galip geldi.Oyun sonrası Sercan Yıldırım ile Hakan Hatipoğlu arasında gerginlik yaşandı. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle ikili zor sakinleşti. Mavi takım oyunun ödülü olarak hindi fileto, hindi tandır, tahıllı tohumlu hindi ve enginarlı hindi çeşitlerine sahip oldu.Konseyde Kırmızı takımdan en fazla adı çıkarak 4.eleme adayı olan yarışmacı Merve oldu. Merve, "Zaten takımda kız kalmadı. Ya Nefise çıkacaktı ya ben çıkacaktım. Düelloda açıkçası merak ettiğim bir ortam. Çıkık savaşacağım sonuna kadar. Düellonun tadını çıkartmaya çalışacağım" dedi.