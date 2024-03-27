Karabük Üniversitesi'nde yeni gelişme: Yabancı öğrencilere artık...

İnstagram'da bulunan 'Karabük Üniversitesi İtiraf Sayfası' adlı hesapta Afrikalı öğrenciler ile cinsel birliktelik yaşayan Türk erkek ve kadın öğrencilerin paylaşımları, sosyal medyada gündem oldu. Karabük Üniversitesi'nde bazı öğrencilerin HPV, bazılarının ise HIV şüphesi ile hastaneye gittiği iddia edildi.Yapılan paylaşımlar üzerine Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulamıştı. Üniversite yönetimi, yabancı öğrencilere artık sağlık raporunu zorunlu hale getirdi.Hürriyet'e açıklama yapan üniversite yetkilileri, ''Bu söylentilerin önüne geçmek için Şubat 2024'te aldığımız karar ile üniversitemize kayıt olmak isteyen tüm yabancı uyruklu öğrencilere Sağlık Kurulu Raporu alma zorunluluğu getirdik. Sağlık Kurulu Raporu almayan veya herhangi bir bulaşıcı hastalık taşıyan öğrenciye kayıtlarımızı kapattık. İkinci bir adım ise daha önce yabancı uyruklu öğrenciler aracı şirketler kullanılarak üniversiteye geliyordu. Bu da çeşitli söylentileri beraberinde getiriyordu. Bunun önüne geçmek için artık aracı şirketleri devre dışı bıraktık. ÖSYM tarafından yapılan TR-YÖS sınavında başarılı olan öğrencilerle üniversite tarafından yapılan sınavda başarı gösteren yabancı uyruklu öğrencileri alıyoruz'' ifadelerini kullandı.