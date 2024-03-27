İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı: Fiyatlar sil baştan değişecek!
Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ons değeri ve döviz kurundaki yaşanan gelişmelerin ardından altın fiyatları haftanın üçüncü gününe yüksek başladı.
Piyasaların önde gelen isimlerinden İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyararak, yaklaşmakta olan düşüşler konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.
ALTINA OLAN TALEP ARTTI
Seçim atmosferine girdiğimiz bugünlerde altın piyasalarında endişe verici bir hava hakim. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi sinyalleri, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırdı ve altına olan talebi artırdı.
ÖNEMLİ DÜŞÜŞLER YAŞANABİLİR
Altın fiyatlarındaki son artışlar, piyasalarda belirsizliğin artmasına neden oldu. İslam Memiş, altın fiyatlarının yakın zamanda önemli bir düşüş yaşayabileceğini ifade ederek vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.
KADEMELİ ALIM FIRSATI
Geçmişteki öngörüleriyle dikkat çeken İslam Memiş, yatırımcılara düşüşlerde kademeli alım fırsatı bulunduğunu belirtti. Bu dönemde piyasaların sakin seyretmesi bekleniyor.
'DÜŞÜŞLERİN GETİRECEĞİ FIRSATLARI İYİ DEĞERLENDİRMEK GEREKİR'
İslam Memiş, altın yatırımcılarının bu dönemde piyasaları yakından takip etmelerini ve sağlam adımlar atmalarını öneriyor. Düşüşlerin getireceği fırsatları iyi değerlendirmek önem taşıyor
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.255,11
Satış: 2.255,38
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.178,36
Satış: 2.179,24
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.608,17
Satış: 3.687,54
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.432,68
Satış: 14.705,05
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.193,79
Satış: 7.375,08
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.432,68
Satış: 14.705,05