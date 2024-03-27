İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı: Fiyatlar sil baştan değişecek!

Piyasaların önde gelen isimlerinden İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyararak, yaklaşmakta olan düşüşler konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.Seçim atmosferine girdiğimiz bugünlerde altın piyasalarında endişe verici bir hava hakim. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi sinyalleri, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırdı ve altına olan talebi artırdı.Altın fiyatlarındaki son artışlar, piyasalarda belirsizliğin artmasına neden oldu. İslam Memiş, altın fiyatlarının yakın zamanda önemli bir düşüş yaşayabileceğini ifade ederek vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.Geçmişteki öngörüleriyle dikkat çeken İslam Memiş, yatırımcılara düşüşlerde kademeli alım fırsatı bulunduğunu belirtti. Bu dönemde piyasaların sakin seyretmesi bekleniyor.İslam Memiş, altın yatırımcılarının bu dönemde piyasaları yakından takip etmelerini ve sağlam adımlar atmalarını öneriyor. Düşüşlerin getireceği fırsatları iyi değerlendirmek önem taşıyorAlış: 2.255,11Satış: 2.255,38Alış: 2.178,36Satış: 2.179,24Alış: 3.608,17Satış: 3.687,54Alış: 14.432,68Satış: 14.705,05Alış: 7.193,79Satış: 7.375,08Alış: 14.432,68Satış: 14.705,05