Altın fiyatları sakinleşti! İşte detaylar...
Altın fiyatları doların küresel para birimleri karşısındaki gücünü korumasıyla birlikte sakin seyire geçiş yaptı. Altın fiyatları 2 gündür yatay seyirde işlem görüyor.
Altın fiyatları doların küresel para birimleri karşısındaki gücünü korumasıyla birlikte sakin seyire geçiş yaptı. Altın fiyatları 2 gündür yatay seyirde işlem görüyor.
Altın yatırımcı ABD verilerini ve cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasını bekliyor.
Türkiye'de ise gram altın yatırımcılar pazar günü gerçekleşecek yerel seçimleri bekliyor.
Gram altın 2,254 TL
Çeyrek altın 3,934 TL
Yarım altın 7,796 TL
Cumhuriyet altın 15,900 TL
ONS altın 2,175 dolar
Altın yatırımcı ABD verilerini ve cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasını bekliyor.
Türkiye'de ise gram altın yatırımcılar pazar günü gerçekleşecek yerel seçimleri bekliyor.
Gram altın 2,254 TL
Çeyrek altın 3,934 TL
Yarım altın 7,796 TL
Cumhuriyet altın 15,900 TL
ONS altın 2,175 dolar