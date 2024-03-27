Altın fiyatları sakinleşti! İşte detaylar...

Altın fiyatları doların küresel para birimleri karşısındaki gücünü korumasıyla birlikte sakin seyire geçiş yaptı. Altın fiyatları 2 gündür yatay seyirde işlem görüyor.

Altın fiyatları doların küresel para birimleri karşısındaki gücünü korumasıyla birlikte sakin seyire geçiş yaptı. Altın fiyatları 2 gündür yatay seyirde işlem görüyor.Altın yatırımcı ABD verilerini ve cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasını bekliyor.Türkiye'de ise gram altın yatırımcılar pazar günü gerçekleşecek yerel seçimleri bekliyor.Gram altın 2,254 TLÇeyrek altın 3,934 TLYarım altın 7,796 TLCumhuriyet altın 15,900 TLONS altın 2,175 dolar