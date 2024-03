4 katlı bina alev aldı! Hayatını kaybedenler var

Almanya'da yaşanan yangın faciası milyonlarca insanı yıllar öncesine götürdü.Almanya'nın Solingen kentinde 4 katlı binada çıkan yangın çıktı.Höhscheid semtindeki eski binada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın hakkında İtfaiyeden yapılan açıklamada, çatı katındaki evlerinde gece uyurken yakalanan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin yaşamını yitirdi, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.Yangının ardından binadaki 21 kişinin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, dumandan etkilenen çok sayıda kişinin olay yerinde tedavi altına alındığı kaydedildi. Polis binada yaşayanların kimliklerine ilişkin açıklama yapmazken, çevre sakinlerinden edinilen bilgiye göre, ölen kişilerin Bulgar vatandaşı olduğu belirtildi.Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Solingen'de yaşanan olayın kendisini derinden etkilediğini söyledi.Wüst, "Korkunç bir trajedi. İnsanlar beklenmedik bir şekilde hayatlarından koparılıyor. Düşüncelerim, tamamen iyileşmelerini dilediğim yaralılar ve yakınlarıyla birlikte. Olay yerindeki kurtarma ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach da olay yerinde inceleme bulundu.Belediye binasındaki bayrakların yarıya indirileceğini belirten Kurzbach, ölenler için üzüntü duyduğunu belirtti, yaralılara acil şifa diledi.Kurzbach, "Sizden beklemenizi ve daha sonraki araştırmaların neler ortaya çıkaracağını görmenizi rica ediyorum. Bana göre, böyle bir anda herkesin spekülasyon yapmaktan kaçınması gerekiyor. Polis ve savcılık yapılması gereken her şeyi yapıyor." dedi.Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin sürdüğü kaydedildi.Ölen 4 kişi Bulgar Türkü çıktıYapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden 2'si çocuk 4 kişinin Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı olduğu ortaya çıktı.Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğunca X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, yangının mahiyetinin bir an önce soruşturularak açıklığa kavuşturulması istendi.Solingen'de yaşadıkları apartmanda dün sabaha karşı çıkan yangında hayatını kaybeden Bulgaristan Türkü soydaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Söz konusu yangının mahiyetinin bir an evvel soruşturularak açıklığa kavuşturulmasını önemle temenni ediyoruz. Bu kapsamda Başkonsolosluğumuz ilgili makamlarla temasta kalmaya devam edecektir.Yaşanan bu acı olay akıllara 1993'teki Solingen Faciası'nı getirdi.Solingen'de 29 Mayıs 1993 tarihinde meydana gelen saldırıda, dört aşırı sağcı Alman, Genç ailesinin evini kundaklamış, olayda Gürsün İnce, Hatice, Hülya, Saime Genç ile Gülistan Öztürk hayatını kaybetmişti.