31 Mart yerel seçimlerine son 4 gün! Parti liderleri nerede oy kullanacak?

Türkiye'nin heyecanla beklediği yerel seçimlerde son düzlüğe girildi.Adayların il ve ilçe ziyaretleri hız kesmeden devam ederken, bir diğer yandan Yüksek Seçim Kurulu da (YSK) çalışmalarına devam ediyor.Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu yerel seçimlerde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek.34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak.81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.Merak edilen konulardan biri de siyasi parti liderlerinin nerede oy kullanacağı oldu..Başkan Recep Tayyip Erdoğan her seçimde olduğu gibi 31 Mart'ta da İstanbul'da olacak, oyunu Üsküdar'daki Saffet Çebi İlköğretim Okulu'nda kullanacak.İstanbul'da olacak bir başka isim de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Kurtulmuş, Fatih'te sandığa gidecek.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu yılda Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise oyunu kendi seçim bölgesi olan Manisa'da bulunan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ortaokulu'nda kullanacak.İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki seçimlerde İstanbul'daydı. Bu kez Akşener Ankara'da olacak. Ankara Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda sandık başında olacak.Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise İstanbul'da sandık başına gidecek.Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum Kağıthane'deki İmece İlkokulu'nda, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ise Beylikdüzü'ndeki Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullanacak.Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok Keçiören'deki Kocatepe İlkokulu'nda, Mansur Yavaş ise Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sandığa gidecek.