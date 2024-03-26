CHP'li Hasan Akgün Türk milletine hakaret etti! Vatandaşlardan yanıt gecikmedi

Önümüzdeki pazar günü gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde kirli ittifaklar ve kara para trafikleri ile gündeme gelen CHP'de de skandalların sonu gelmiyor.Şimdi de CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Adayı Hasan Akgün, büyük bir skandala imza atarak Türk milletine hakaretlerde bulundu. Hasan Akgün, katıldığı bir toplantıda '250 bin yıl sonra dahi Türkiye Avrupa medeniyetini ve demokrasisini yakalayamaz. Çünkü biz çalışarak kazanma, Mercedes yapma en iyisini yapma noktasında genetik olarak böyle bir yapıya sahip değiliz yapamayız.' sözlerini sarf etti.Akgün'ün skandal ifadelerine sessiz kalamayan bir vatandaşın 'Başkanım bu söylemleriniz Türk milletini aşağılamış olmuyor mu?' sorusuna yanıt veren Akgün, 'Aşağılıyor tabii, bana örnek vereceksin ve diyeceksin ki 1923 yılında savaştan çıkan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mercedes üretti, BMW üretti, tren yaptı, uçak yaptı. Fakat 1953 yılında savaştan çıkan Kore'de kişi başına düşen gelir 40 bin dolar, 12-14 aracı var. ABD'den en uç nokta olan Avustralya'ya kadar Kore arabalarına biniyorlar. Çünkü teknolojisi yüksek ve ucuz.' diye konuştu.Akgün'ün küstahça sözleri sosyal medyada büyük tepki görürken kullanıcılar, 'Tam da CHP'yi tarif etmiş. TOGG'u, Kaan'ı, Kızılelma'yı, Atak'ı, Bayraktar AKINCI'yı yapan zihniyeti bunlara anlatamazsın. Çağın gerisinde kalanlar kendileri aslında.' şeklinde tepkilerde bulundu.