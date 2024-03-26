Bugün başlıyor! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon verecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacağını duyurması sonrası, güncel emekli promosyon tutarlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alacağını taahhüt eden emekliler nakit promosyon ödemesi alacak. Peki, hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor?EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor. Bankaların son açıkladığı emekli maaşı promosyonları ise şöyle:VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONUZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONUHALKBANK EMEKLİ PROMOSYONUING EMEKLİ PROMOSYONUYAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONUAKBANK EMEKLİ PROMOSYONUİŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONUQNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONUDENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONUŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONUGARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU