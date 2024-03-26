Bitlis'te zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi: 16 yaralı var!

Kaza sabah saatlerinde Bitlis-Tatvan kara yolun Rahva mevkiinde meydana geldi. Dün gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle meydana gelen kazada, 16 kişi hafif şekilde yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bitlis-Tatvan devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle trafik kontrolünün sağlandığı kara yolunda, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla birlikte yol yeniden trafiğe açıldı.Zincirleme kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.