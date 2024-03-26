Antalya'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Antalya'da trafik kazasına karışan vatandaşlar ölümden döndü...Muratpaşa ilçesinde dün saat 22.30 sıralarında, Hakan Bektaş kontrolündeki otomobil ile karşı şeritten gelen Turan Çetin yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Bektaş kontrolündeki otomobilin motor kısmı alev aldı.Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri gelene kadar civardaki işletmelerin çalışanları, yanan araca yangın tüpü ile müdahale etti.Kazada, sürücülerle birlikte Hakan Bektaş'ın aracında bulunan Mesut Ala, Turan Çetin'in aracında bulunan eşi Melis Çetin yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bölgedeki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazanın etkisiyle Bektaş'ın, boynundan ve bacaklarından yaralandığı görüldü.Civardaki işletme çalışanlarının araçların yollara saçılan parçalarını süpürmesi kameralara yansıdı.Kazanın ardından trafik polislerinin güvenlik önlemleri kapsamında kapattığı yol, araçların çekici yardımıyla çekilmesiyle trafiğe açıldı.Ekiplerin kazayla ilgili çalışması devam ediyor.