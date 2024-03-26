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Akılalmaz gemi faciası! Köprüye çarptı

Baltimore şehrinde yük gemisinin çarptığı Francis Scott Key Köprüsü'nün yıkılma anı kameraya yansıdı.

Ekleme: 26.03.2024 - 10:17 Güncelleme: 26.03.2024 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Akılalmaz gemi faciası! Köprüye çarptıABD'de büyük bir facia yaşandı.

Baltimore şehrinde yük dolu bir ticari gemi Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptı. Geminin çarpmasıyla köprü bir anda yerle bir oldu. ABD medyasındaki haberlere göre yıkılma esnasında köprüde trafik akışının devam ettiği belirtildi.

O dehşet anları ise kameralara yansıdı.

Akılalmaz gemi faciası! Köprüye çarptı