Akılalmaz gemi faciası! Köprüye çarptı

ABD'de büyük bir facia yaşandı.Baltimore şehrinde yük dolu bir ticari gemi Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptı. Geminin çarpmasıyla köprü bir anda yerle bir oldu. ABD medyasındaki haberlere göre yıkılma esnasında köprüde trafik akışının devam ettiği belirtildi.O dehşet anları ise kameralara yansıdı.