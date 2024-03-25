Yunanistan'a kaçacaklardı... Teröristler kıskıvrak yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken birlikte yakalanan PKK ve FETÖ zanlıları tutuklandı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK şüphelileri tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 gün önce düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi S.A. ile FETÖ zanlısı S.Ç'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.Edirne Adliyesine getirilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.