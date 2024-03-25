WhatsApp'a yeni özellik: Yapay zeka destekli düzenleme araçları

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler getirmeye devam ediyor.Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de yapay zeka destekli düzenleme araçları için kolları sıvadı.Android için en son WhatsApp beta sürümünde, yeni yapay zeka destekli düzenleme araçları ortaya çıktı.Bu araçlar sayesinde, metin girerek arka plan görselleri oluşturabilecek ve arka planı genişletebileceksiniz. Durum güncellemesi paylaştığınızda veya WhatsApp'ta birine fotoğraf gönderdiğinizde, resim düzenleyici penceresinde yeni yapay zeka araçları karşınıza çıkacak.Bu özelliğin gelecekte tüm WhatsApp kullanıcılarının kullanımına tamamen ücretsiz olarak sunulacağını da belirtelim. Yeni yapay zeka özelliklerinin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.