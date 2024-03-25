Şanlıurfa Jandarma ve Emniyetten operasyon: 28 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Son 1 haftada Kent genelinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonların bilançosu açıklandı.İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirmiş olduğu operasyon ve uygulamalar sonucunda, 29 kilo 200 gram skunk, 4 kilo 711 gram esrar, 543 gram metemfetamin, 72 gram bonzai, 1 gram eroin ve 3 bin 334 adet sentetik hap ele geçirildi.Yapılan operasyon ve uygulamalar sonucunda 114 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ve Jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 114 şüpheliden 28'i tutuklanırken 86 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Vali Şıldak yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa'da uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla devam ediyor. Bu mücadeleye siz de destek verin çevrenizdeki olayları 112'ye bildirin son bir haftalık dönemdeki çalışmalar"