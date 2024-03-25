Osayi Samuel ayrılıyor mu? Fenerbahçe'de kritik gelişme!

TÜRKER AKINCI / İSTANBUL - Fenerbahçe, hücum hattının önemli isimlerinden Bright Osayi-Samuel ile yeni bir sözleşme imzalamak için adım attı.Sarı-lacivertli kulüp, Nijeryalı futbolcunun menajerini İstanbul'a davet ederek yeni sözleşme görüşmelerine başladı.Bu adım, Osayi-Samuel'in Fenerbahçe ile olan bağlarını güçlendirmeyi ve gelecekteki başarılar için temel atmaya yönelik bir hamle olarak değerlendiriliyor.26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Bu nedenle kulüp, genç yeteneği uzun vadeli olarak kadroda tutmayı amaçlıyor.Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıkan Bright Osayi-Samuel, 3 gol atma başarısı gösterirken, takımına 4 asist yaparak önemli katkılarda bulundu.Oyuncunun performansı da hem taraftarı hem de yönetimi memnun ediyor.