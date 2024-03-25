MSB duyurdu: Gara'da 2 PKK'lı terörist etkisiz
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla öldürüldü.
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek' ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek' ifadeleri kullanıldı.