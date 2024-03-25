MSB duyurdu: Gara'da 2 PKK'lı terörist etkisiz

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek' ifadeleri kullanıldı.