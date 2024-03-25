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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu: Gara'da 2 PKK'lı terörist etkisiz

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla öldürüldü.

Ekleme: 25.03.2024 - 12:15 Güncelleme: 25.03.2024 - 12:16 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: Gara'da 2 PKK'lı terörist etkisizIrak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek' ifadeleri kullanıldı.