Motorine bu kez indirim geldi! İşte indirim sonrası son fiyatlar!

Doların 30 TL üstündeki yükselişinin hızlanması ve petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesiyle benzin ve motorine zam gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gelen zammın ardından dün benzin ve motorine yeniden zam geldi. Ancak geçtiğimiz cumartesi motorine bu kez indirim geldi

Doların 30 TL üstündeki yükselişinin hızlanması ve petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesiyle benzin ve motorine zam gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gelen zammın ardından dün benzin ve motorine yeniden zam geldi. Ancak yarından itibaren motorine bu kez indirim geliyor!21 Mart 2024 itibariyle benzine 1 lira 34 kuruş, motorine ise 1 lira 11 kuruş zam geldi.Motorine yarından itibaren 1 TL indirim geldi! Benzinde ise fiyat değişikliği olmadı.Benzin: 43,40 TL/LTMotorin: 41,93 TL/LTBenzin: 43,41 TL/LTMotorin: 41,93 TL/LTBenzin: 44,13 TL/LTMotorin: 42,72 TL/LT