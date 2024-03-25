Moskova katliamının zanlılarının yeni görüntüleri! Mahkemede neler yaşandı? Salona böyle getirildiler!

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen konser katliamı, dünyayı şoke etti. Crocus City Hall isimli binaya giren Tacikistan uyruklu 5 saldırgan, ellerindeki otomatik silahlarla güvenlik görevlilerini taradı.Picnic adlı bir rock grubunun konserinin yapıldığı salona giren ve 6 bin 200 kişiye kurşun yağdıran saldırganlar 137 kişiyi öldürürken 150'yi aşkın kişiyi yaraladı.Binayı ateşe veren saldırganlar kaçsa da, Ukrayna sınırına varamadan yakalandılar. Kan donduran terör saldırısında yeni gelişmeler yaşandı. Saldırıdan hemen sonra yakalanan zanlılar, Moskova'daki Basmanny Bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı.Zanlılar, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) elemanları nezaretinde mahkeme salonuna sırayla alınırken silahlı saldırıyı gerçekleştiren Dalerdjon Barotoviç Mirzoyev ilk tutuklanan sanık oldu.Daha sonra sırasıyla Saidakram Raçabalizod, Şamsidin Fariduni ve Muhammedsobir Fayzov'da mahkeme tarafından 22 Mayıs'ta görülecek olan ilk duruşmaya kadar tutuklandı.Fayzov'un mahkeme salonuna doktor eşliğinde tekerlekli sandalyede getirilmesi ve diğer şüphelilerin yüzlerindeki şiş ve morluklar dikkati çekti.Feriddun Şemsutdin ifadesinde kanlı eylem için haberleşme uygulaması Telegram'da 500 bin ruble karşılığında anlaştıklarını paranın yarısını aldığını, 15 gün önce ülkeye geldiğini, diğer saldırganlarla kaldıkları pansiyonda tanıştıklarını tek tek anlattı.Görülen duruşmada saldırıyı gerçekleştiren sanıkların tümü suçlamaları kabul etti. Sanıklardan sorgusu sırasında kulağı kesildiği öne sürülen Saidakram Raçabalizod'un sol kulak kısmının sargı beziyle kapatıldığı görüldü.Diğer sanık Muhammedsobir Fayzov ise duruşma salonuna sedyeyle getirildi.Tüm sanıkların çatışma veya sorgusu sırasında ağır yaralandığı ve bitkin olduğu görülürken tümü Tacikistan uyruklu olan ve Rusça bilmeyen bazı sanıklar için tercüman kullanıldı.Gazetecilerin, sanıklar salona alındığı sırada kısa kısa görüntü almasına izin verilirken duruşma sırasında ise mahkeme kapalı oturuma geçti.Mahkeme heyeti, Rusya Soruşturma Komitesi'nin talep ve raporları doğrultusunda tüm sanıkların 22 Mayıs'a kadar tutuklanmasına karar verdi.Öte yandan ekiplerin enkaz çalışmalarında daha fazla cesede ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, 'Konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'ü çocuk olmak üzere 137'ye yükseldi.' ifadesi kullanıldı.Cesetlerin 62'sinde kimlik belirleme çalışmalarının tamamlandığı ifade edilen açıklamada, saldırıya ilişkin gözaltına alınanlara yönelik sorgu sürecinin de devam ettiği aktarıldı.