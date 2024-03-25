Memur olmak isteyenler dikkat! 19 kurum personel alımı yapacak

Personel alımı ilanlarını yakından takip eden vatandaşlar için Resmi Gazete'de yayımlanan mevcut ilanları derledik. Buna göre 19 kamu kurumu sözleşmeli personel alımı, memur alımı ve işçi alımı yapacak. Peki hangi kurumlar personel alımı yapacak?19 kamu kurumunun memur, işçi ve personel alımı ilanlarından yapılan derlemeye göre toplamda 1.903 pozisyon için alım yapılacak. Uzman yardımcısı, büro personeli, koruma ve güvenlik personeli gibi çeşitli pozisyonlar için yapılacak personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.19 kamu kurumu toplamda 1.903 personel alımı yapacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TBMM, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), YÖK, Türkiye Ulusal Ajansı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Dicle Kalkınma Ajansı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar ve gereken tüm şartlar sıralandı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 142 sözleşmeli personel alımı yapacak.Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel, taşra ve merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilecek.Buna göre, adayların mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için belirlenmiş bölümlerden mezuniyeti ve ÖSYM tarafından 2022'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) gerekli puanları almış olması gerekiyor.Adaylar, bugünden itibaren 29 Mart'a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.Hazine ve Maliye Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavla 1271 Gelir Uzman Yardımcısı alacak.Gelir Uzman Yardımcısı başvuruları, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayıp, 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecek.Giriş sınavının yazılı bölümü 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.Başvurular, adayların https://sinav.gib.gov.tr adresindeki 'Online Sınav Sistemi'ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak.Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8. dereceli kadroda görev yapmak üzere toplam 7 (yedi) adet Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alınacak.Başvurular 11 Mart 2024 - 25 Mart 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden 'Avrupa Birliği Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım' Kariyer Kapısı(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda alınacak.Giriş Sınavı yazılı olarak 21 Nisan 2024 Saat 10:00'da Ankara'da yapılacak.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, büro personeli (Muhasebe, Yönetim Bilişim Sistemleri, Maliye, Ağ ve Sistem Yönetimi, Yönetici Asistanı), Sağlık Teknikeri (Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik), Destek Personeli (Yemekhane Personeli, Temizlik Görevlisi, Bakım Onarım - Elektrik, Bakım Onarım - Soğutma Sistemleri, Teknisyen) pozisyonları için 25 adet sözleşmeli personel alımı yapacak.18 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 1 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 6 – 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında 1 adet Uzman Personel ve 2 adet Destek Personeli pozisyonu için Giriş Sınavı; 1 adet Uzman Personel pozisyonu için ise Seçme Sınavı yapılacak.Başvurular https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden en geç 18 Nisan 2024 günü sonuna kadar yapılabilecek.Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına 'Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' hükümleri doğrultusunda noter huzurunda dijital ortamda yapılacak kura çekimi usulüyle 157 sürekli işçi alımı yapılacak.21 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 28 Mart 2024 tarihinde saat 23:59'da sona erecek.Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına Zonguldak'ta görevlendirilmek üzere, yarışma sınavı ile 8. dereceden 2 Müfettiş Yardımcısı alacak.15 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı (YÖK) 1 Kıdemli Yazılım Mimarı, 2 Kıdemli Bilişim Uzmanı, 9 Bilişim Uzmanı, 2 Çözümleyici, 2 Programcı olmak üzere toplamda 19 sözleşmeli personel alımı yapacak.Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olan, biri Java olmak üzere güncel programlama dillerinden en az ikisini bilen, En az D düzeyinde YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş bir yabancı dil belgesine sahip olan ve 2022 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan alan adaylar ilana başvuru yapabilecek.22 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 5 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığının ilgili kuruluşu Türkiye Ulusal Ajansı sözlü olarak gerçekleştirilecek giriş sınavı ile çeşitli unvanlarda 96 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.18 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 3 personel alımı yapacak. Söz konusu personeller daimi işçi statüsünde alınacak.Bu kapsamda, 2 büro personeli EKPSS ile 1 büro personeli KPSS P3 puan türüyle alınacak. İlana başvurular, 1 Nisan'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.Alıma ilişkin detaylar, Türkiye İş Kurumunun 'https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx' internet adresinde yayımlandı.Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antalya, Burdur ve Isparta illerinin kalkınması ve gelişmesinde vazifelendirilecek seyahat engeli olmayan 2 uzman personel alımı yapacak.Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının merkezi Isparta ili olup ajansın faaliyet alanları Antalya, Burdur ve Isparta illeridir. Sınavda başarılı olanlar Ajans Genel Sekreterliğinin uygun göreceği bu illerin birinde çalışacak.1 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 19 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde çalıştırılmak üzere 2 uzman personel alımı yapacak.25 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Kıdemli Ağ Uzmanı, Sistem Uzmanı-A, Sistem Uzmanı-B, Yazılım Uzmanı unvanlarında 4 sözleşmeli personel alımı yapacak.11 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Mart 2024 tarihinde sona erecek.Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü 1 Ağ Yönetim Uzmanı, 1 Yazılım Geliştirme Uzmanı ve 1 Yazılım Önyüz (Front-End) Geliştirme Uzmanı olmak üzere 3 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.25 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 17 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü, 3 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi), 2 Büro Personeli unvanında 5 sözleşmeli personel alımı yapacak.Başvurular 29 Mart 2024 tarihinde sona erecek.Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Büro Personeli ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için 8 sözleşmeli personel alımı yapacak.Başvurular 27 Mart 2024 tarihinde sona erecek.Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü büro personeli unvanında Genel Sekreterlik birimi için yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alacak.19 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 2 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.Yalova Üniversitesi Rektörlüğü; 35 Destek Personeli (Peyzaj, Park/Bahçe ve Temizlik İşleri, Basit Bakım, Onarım), 2 Tekniker, 7 Teknisyen (İnşaat, İklimlendirme ve Soğutma, Sıhhi Tesisat, Elektrik, Ahşap veya Metal), 25 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 40 Büro Personeli olmak üzere toplamda 109 sözleşmeli personel alımı yapacak.Ortaöğretim mezunları KPSS P94, Ön lisans mezunları KPSS P93, Lisans mezunları da KPSS P3 puan türleri ile değerlendirilecek.25 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 8 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü; 5 Büro Personeli, 19 Destek Personeli, 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 1 Diyetisyen, 1 Mühendis (Bilgisayar), 4 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme) olmak üzere toplamda 45 sözleşmeli personel alımı yapacak.25 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.