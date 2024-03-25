İstanbul'da uyuşturucu etkisindeki baba oğlunu katletmişti! Savunması pes dedirtti: Cinler talimat verdi! Müebbet hapis istemi

İstanbul'da uyuşturucu bağımlısı baba 'Cinlerin' etkisi altında olduğu iddiasıyla oğlunun canına kıydı. Olay 2 Mayıs 2023 tarihinde Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana geldi.44 yaşındaki Murat Ateş iki çocuğu ve eşine kötü davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ailesi kendisinden uzakta yaşıyordu. Murat Ateş uyuşturucu madde kullandığı için birkaç kez ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına kaldırılmıştı.Murat Ateş aile bireylerine sık sık mesajlar atarak tehditlerde bulunarak kendisine talimatlar verildiğini yerine getireceği yönünde sözler sarf ediyordu. Sabah'ta yer alan habere göre, Son olarak eşine, 'Sizi sıraya koyacağım, sizi kurban istiyorlar.Hanginizden başlayacağımı bilmiyorum, hepinizi öldüreceğim' şeklinde mesaj gönderdi. Genç kadın eşinden aldığı ölüm mesajlarının ardından mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdı.Olay günü Gaziosmanpaşa'da bulunan kayınpederinin ikametine giden Murat Ateş burada oğlu Mutlucan Ateş'i gördü. Konuşma bahanesiyle oğlunu evin kömürlüğüne indirerek üzerindeki silahla iki el ateş ederek öldürdü.Saldırgan olay yerinden kaçmadan önce bir de eşine oğlunun telefonundan anlaşılmayan mesajlar gönderdi. Mesajlardan şüphelenen anne ise babasını arayarak oğlunu kontrol etmesini istedi.Polis eşliğinde ikametine gelen Cafer K., torununu aramaya başladı. Kızının söylemesi üzerine polislerle kömürlüğe bakan yaşlı adam Mutlucan Ateş'in cansız bedeniyle karşılaştı.Boynuna ve kafasına aldığı mermilerle olay yerinde hayatını kaybeden Ateş'in cenazesi morga kaldırıldı. Emniyet güçleri caninin yakalanması için kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde saldırgan arkadaşının evinde suç aleti silahla birlikte gözaltına alındı.Emniyette ifadesi alınan Murat Ateş, uyuşturucu bağımlısı olduğunu 2 haftadır ormanda yattığını, cinlerin kendisine musallat olup annesini, eşini ve çocukları öldürmelerini istediğini söyledi.Taleplerini yerine getirmeyince kendisine işkence yapıldığını iddia eden saldırgan cinlerin isteği üzerine oğlunu öldürdüğünü iddia etti. İfadesinin ardından adliyeye götürülen saldırgan çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Murat Ateş'in ifadesinde oğlundan sonra annesini öldürmek için talimat aldığını ancak yerine getirmediğini söylediği öğrenildi.Savcılık soruşturma sonunda saldırgan hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan iddianame düzenledi. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen cani ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.