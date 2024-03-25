İstanbul'da fırtına etkisi: Seferler iptal edildi

Megakentte bu sabah itibariyle etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımına sınırlama getirilirken güvenlik amacıyla bazı seferler iptal edildi.

İstanbul bu sabah fırtınalı bir güne uyandı...Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları mart ayının son haftalarında tersine dündü.Yer yer yağmurlu ve rüzgarlı olan hava bugün fırtınalı geçti.Megakentte etkili olan olumsuz hava şartları Şehir Hatlarındaki bazı vapur seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.Şehir Hatlarında yapılamayacak seferler şöyle:'Sedef Adası-Büyükada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün itibariyle İstanbul'da etkili olan fırtına beraberinde yoğun yağmur yağışını da getirirken, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının tekrar yükselmesi bekleniyor.