Hatay Valiliği deprem konutu başvurusu için ek süre verdi

Hatay Valiliği, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar görenlerin hak sahipliğinden faydalanabilmeleri için başvuruyu kaçıranlara 1 günlük ek süre verildiğini bildirdi.

Hatay Valiliği, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar görenlerin hak sahipliğinden faydalanabilmeleri için başvuruyu kaçıranlara 1 günlük ek süre verildiğini bildirdi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, deprem konutu başvurularının 81 ildeki AFAD müdürlüklerinden gerçekleştirilebileceği belirtildi.Hatay'da da hak sahipleri için 18 başvuru noktasının kurulduğu duyurulan açıklamada, başvuruların 26 Mart 00.01'de başlayıp 26 Mart 23.59'da sona ereceği kaydedildi.