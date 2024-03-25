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Beyaz Gazete
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Güneş'ten yola çıktı, Türkiye'ye geliyor! Biri felaket, biri güzellik...

Güneşte meydana gelen şiddetli patlamadan dolayı Türkiye ve Avrupa’da kuzey ışıklarının görülebileceği belirtildi.

Ekleme: 25.03.2024 - 09:45 Güncelleme: 25.03.2024 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Güneş'ten yola çıktı, Türkiye'ye geliyor! Biri felaket, biri güzellik...
Türkiye, yeni haftaya meteorolojik anlamda yoğun başladı.

Fırtına ve yağış uyarılarının yapıldığı ülkeye şimdi de Güneş patlamasının etkileri geliyor.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Güneş'te yaşanan patlama hakkında bir bildiri yayınladı.

Güneş'ten yola çıktı, Türkiye'ye geliyor! Biri felaket, biri güzellik...

Türkiye'yi etkileyecek

Bildiride, jeomanyetik fırtınanın elektronik araçlarda sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

GPS sistemlerinde sıkıntılar yaşanabileceği de belirtildi.

Güneş'ten yola çıktı, Türkiye'ye geliyor! Biri felaket, biri güzellik...

Patlamadan dolayı Türkiye'de önümüzdeki günlerde Kuzey ışıklarının görülebileceği konuşuluyor.