EMEKLİYE MÜJDE PAKETİ: 4 adım atıldı: Sırada yeni düzenlemeler var

2024 yılında, emekli zammı, en düşük emekli maaşı, ikramiyesi ve promosyon düzenlemesi yapıldı. Sırada emekliler yılına özel 16 milyon vatandaşı ilgilendiren düzenlemeler var. Çalışma olgunlaşınca Başkan Erdoğan müjdeyi verecek.2024 yılını emekliler yılını ilan eden hükümet adım adım düzenlemeleri hayata geçiriyor. 3 ayda 4 adım atıldı:SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olarak açıklandı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bu oran yüzde 11,68 ilave artışla yüzde 49,25 olarak uygulandı. Maaş farklarını tüm emekliler aldı.Hazine desteğiyle uygulanan taban maaşlar arttı. En düşük emekli maaşı Ocak-Haziran dönemi için 7500 TL'den 10000 TL'ye çıkarıldı.2000 TL olarak uygulanan bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı. Böylece tüm emekliler 2024 yılında 6 bin TL ikramiye ödemesi alacak. Düzenlemelerden dul ve yetimler de faydalandı.Kamu bankalarında promosyon alt sınırı yüzde 166'nın üzerinde artışla 3000 TL'den 8000 TL'ye, üst sınırı ise 5000 TL'den 12000 TL'ye yükseldi.Sırada emeklilerin gelirlerini artırıcı giderlerini azaltıcı adımlar var.İlk açıklama AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den geldi. Şahin, emeklilerin zam beklentilerinin karşılanacağını belirterek, 'Çalışmalar olgunlaşınca Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacak' dedi. Şahin emeklilerle ilgili bir çalışma yürütüldüğünü de belirtti.Milyonlarca emekli için Ocak ayında yapılan refah payı artışı ve enflasyon zammı ile birlikte yüzde 49,25'lik zam ortaya çıkmıştı. Emekliler zamlı maaşlarını alırken bu kez ikramiyelere yüzde 50 oranında artış yapıldı ve 2 bin liradan 3 bin liraya çıkartıldı.Temmuz ayında emekli maaşları yeniden artacak. SSK, Bağ-Kur emekli zammı Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere senede 2 kez belirleniyor. Burada hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı doğrudan emekliye zam oranı oluyor. Son dönemde bu rakamlara ilaveten refah payı da verilmesi dikkat çekiyor.Nisanın ilk haftasında emekliler Ramazan Bayramı ikramiyelerini almış olacaklar. Daha sonra Kurban bayramında da 3 bin lira ödenecek ve toplam 2024 yılı ikramiyesi 6 bin liraya ulaşacak.Kamu bankalarında promosyon alt sınırı yüzde 166'nın üzerinde artışla 3000 TL'den 8000 TL'ye, üst sınırı ise 5000 TL'den 12000 TL'ye yükseldi.Başvurular yarın başlıyor. Başvurusunu tamamlayan emeklilerin 28 Mart itibarıyla promosyonları hesaplara yatmış olacak.Bu yılın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından emekliler yılı ilan edilmesinin ardından destekler bununla da sınırlı kalmayacak.Emeklilerin hayatını kolaylaştıracak, onların yaşam standartlarını yukarı çekecek, gelirlerini artıracak birçok düzenleme ve değişiklik de gündeme gelecek.Üzerinde çalışılan destekler kapsamında kök maaşların yükseltilmesinin de olduğu ifade ediliyor. Bilindiği gibi birçok emekli asgari ücretle çalışmasından dolayı ya da 3.600 kısmi emeklilik 1.800 gün malulen emeklilik gibi sebeplerle düşük maaş alıyor.Bu emeklilere yapılan seyyanen artış ile birlikte kök maaşları taban maaş olan 10 bin liraya tamamlanıyor. Böylece kök maaşı kaç lira olursa olsun tüm emekliler en az 10 bin lira maaş alıyor.Daha önce 7.500 TL olan bu taban maaş Ocak aşında yüzde 33'lük artışla 10 bin liraya çıkartılmıştı. Burada taban maaş ile ilgili iki formülün gündeme geldiği belirtiliyor. Bunlardan birisinin taban maaş ile kök maaşın eşitlenmesi.Böylece seyyanen destek zam döneminde maaşa eklenerek zamlar bunun üzerinden yapılabilecek. Ancak burada taban maaşı hemen üstünde aylığı olan emekliler açısından bir haksızlık ortaya çıkmaması da gerekiyor. Bu yüzden ince bir çalışma yürütülmesi lazım geliyor.İkinci formül ise emekli aylığını ve özellikle taban maaşı belirleyen kriterler arasına çalışılan gün sayısının da eklenmesi. Böylece çalışma hayatında daha fazla kalan sigortalılar, ya da geç emekliliği seçenler daha yüksek taban maaş alacak. Yaşa ve çalışılan güne göre taban maaş belirlenmesi de üzerinde çalışılan konular arasında.