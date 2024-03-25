Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat ve Çorum'da seçmenle buluşacak

Yerel seçim için takvim işliyor.Artık sayılı günler kalırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise mitinglerini sürdürüyor.Dün İstanbul mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise Tokat ve Çorum'da olacak.Gündem ve yerel seçime dair mesajlar verecekCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.00'te Tokat'ta, Hüseyin Akbaş Spor Salonu önünde partisinin düzenleyeceği mitinge katılacak.Saat 16.00'da ise Çorum'daki Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenecek mitingde vatandaşlarla bir araya gelecek.