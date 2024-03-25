CHP'nin skandal adayı Serhat Türkel'e tepki yağıyor...

CHP'nin Samsun Atakum Belediye Başkan Adayı Serhat Türkel'in ve aile bireylerinin adli kayıtları bir skandalı daha gün yüzüne çıkarttı.Türkel'in adli kayıtlarının kabarık olduğu görüldü. Hakkında bulunan adli kayıtların dışında, aile bireylerinin terör suçlarını içeren adli kayıtları da dikkat çekti.ADLİ KAYITLARI GÜNDEM OLDU!Atakum Belediye Başkan Adayı Serhat Türkel'in daha önce aldığı mahkumiyet kararları ve icra takip dosyaları da gündeme geldi.TÜRKEL'İN KARDEŞİ FETÖ FİRARİSİ ÇIKMIŞTI!Yakın zamanda, Samsun'da CHP'den Atakum Belediye Başkan adayı gösterilen Serhat Türkel'in ağabeyi Salih Türkel'in FETÖ firarisi olduğu ortaya çıkmıştı. Serhat Türkel'in 51 yaşındaki öz ağabeyi Salih Türkel'in FETÖ'nün Lüksemburg yapılanması içerisinde yer aldığı öğrenilmişti. Belçika'da yaşayan Salih Türkel'in 2017 yılından beri 7 yıldır Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında arandığı belirtilmişti.