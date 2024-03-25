CHP’liler Bornova’da birbirine girdi: Mustafa İduğ, Ömer Eşki’nin o sözlerini mahkemeye taşıdı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaos bitmek bilmedi. Aday karmaşasının yaşandığı partide bu kez Bornova krizi patlak verdi. CHP Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki, geçtiğimiz günlerde katıldığı Bornova Pir Sultan Abdal Kültür Derneği programında, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ için çok sert ifadeler kullandı. Eşki'nin 'Bornova Belediyesi'ne yağmur gibi adam alınıyor. 70 milyona fidan alınıyor, kasadaki parayı bitirmek için' sözleri mevcut başkan İduğ'u çok kızdırdı. Bornova Belediye Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen İduğ, aday Ömer Eşki'yi hedef aldı.İddialar hakkında açıklamada bulunan Mustafa İduğ, şunları ifadeleri kullandı: Bu basın açıklamasını yapmadan önce seçim Koordinasyon Merkezi'nden Alaattin Yüksel'e, Parti Sözcüsü Deniz Yücel'e, İl başkanımıza, genel başkanımıza kadar ulaştım. Eşki'nin benden özür dilenmesini bekledim. Özür dilenmesi gereken konu: İftira. Bizim parti geleneğinde böyle bir şey olduğunu görmedim. Bornova Belediye Başkanı adayının rakibi ben değilim, diğer partiler! Enerjisini seçim kazanmaya harcaması gerekirken itibar suikastı ve tehditler savurmaya başladı. Savunma değil bir açıklama ihtiyacı hissettim. Bu basın açıklamasını yaparken üzgün olduğumu belirtiyorum. Sorumluluk gereği bu açıklamayı yapmak gerekiyor. Mesnetsiz iddialar beni derinden yaralamıştır. İddia konusu olan 4 konuyu cevaplamak istiyorum.İduğ, şunları söyledi: Bornova Belediyesi'nde kaç kişi çalışıyor? Ben evraksız konuşmam. Parti disiplininde öğrendiğim şudur: Bir şey söylenirse evrakımla birlikte gösteririm. 2 bin 74 kişi şu anda var. 2 bin 36 kişi ile devralmıştık. İnsan kaynaklarımızın verdiği resmi rakamlardır, 5 yılda 38 kişi artmış. Asfalt üretim tesisi kurduk, pazar yerleri açtık. Bornova Belediyesi'nde istihdam fazlası olmamıştır. 5 yılda bu dengede devam ettirdik. İki belediyeden örnek vereceğim, isimlerini söylemeyeceğim. 1950 ile başlayan 4 bin ile devam eden 2050 ile başlayan 3050 ile devam ediyor. Bornova Belediyesi'ndeki artış yüzde 2-3'tür. Ben burayı 100 bin kişi ile yönetebilirdim. Burada çalışanlar Bornovalıdır, ben de Bornova çocuğuyum. Çevremizde bu işi yapabilecek insanları istihdam etmeye çalıştık ama dengeyi bozmadık, paralarını veremezdik öyle olsa. En büyük sorun budur, belediyeler paraları ödeyemiyor. Türkiye'nin en yüksek maaşını ödeyen belediye Bornova Belediyesi'dir. Çoluk çocukla yönetilecek bir yer değil burası. Bornova Belediyesi hakkında konuşurken ağzından çıkanları düşünecek ve öyle konuşacak. Bu sonuçlar 1 milyarın üzerinde yatırım yapmış, kasasında 150 milyon parası olan ve borcu olmayan bir belediye. Hele CHP'li Belediye Başkan adayı, CHP'li Belediye Başkanına böyle konuşuyorsa bunun bedeli vardır, ben bu bedeli ödetirim.Kasadaki parayı merak ediyor. Herkesin kasadaki parada gözü var. 189 milyon TL var. Rutin harcamalar vardır. Devamlı döndü bu para. Biz tasarruf ettik. Bunların hepsi tasarrufla sağlandı. 150 tane kamyon aldık, kiralık araçları satın aldık. Kira ödemiyor bu belediye. Belediyeler kiralık arabaların paralarını ödeyemediği için araçlar firmalar tarafından geri çekilmeye başladı. İlk geldiğimizde 6 ay içinde bunları sağladık, ben bunların hiçbirini cebimde götürmüyorum. Hepsi Bornova Belediyesi'nde kalacak. Bornova'nın bütün yollarını yeniledik, yenilemeye devam ediyoruz. Çamdibi'nde havuz yaptık, kreşler yaptık. Bunların hepsi tasarrufla, akılla yapıldı. Meclis üyesi arkadaşlarımla, bürokratlara beraber yaparak geldik. İftirayla bizi çökertemezsiniz. Ben çökmeyeceğim. Bu konuşulanları yargıya taşıyacağım. Ya gelir, herkesin önünde ikna edici bir şekilde özür diler, affederim, onun dışında yargıya taşıyacağım. 5 yıllık dönem içerisinde bizdeki envanteri çıkardığımızda 650 civarında parkımız var.'Yıllık rutin olarak Mart-Nisan ayında fidan bitki harcamaları park bahçeler müdürlüğü talepleri alır ve yapar, toplam 9 milyon TL fide alımı var. 70 milyon olduğunu söyledi. Acaba nereden çıktı bu 70 milyon? Seçim için harcadıkları para olabilir. Oradan aklında kalmış.'Çevrenizdeki insanlar sizi yanlış yönlendiriyorsa gelirsiniz yanıma. Ben anlatırım size. Yanında Büyükşehir adayımız Cemil Tugay'ın ve çok kıymetli Aziz Kocağoğlu'nun olduğu bir masada bunları söylemesini kınıyorum. Cemil Tugay, ' engel olamadık' dedi. Bu kadar deneyimsizlik olmaz. Bornova küçük bir yer değil. Aydın insanların yaşadığı bir yer.''Ben rakibi değilim. Eğer rakibi olsaydım CHP'ye seçim kaybettirirdim. Ben bunu asla yapmam. Ben CHP'ye ihanet etmem, edenler de bedelini ödeyecek. Bu iddialarda büyük bir onurla çalıştığım mesai arkadaşlarıma karşı bir töhmet ve tehdit var. Daha seçim kazanmadan bunu alma, bunu yapma... Böyle bir şey olamaz. Parti geleneğinde ben böyle bir şeye rastlamadım. Beni ziyarete geldiğinde çiçeği aldım geldim buraya. 'Adam alma kasayı boşaltıyorsun' böyle bir şey bana söylenmedi. 'Meclis üyeleri için önerim var mı, yok mu?' Bu soruldu. Teşekkür ederim, dedim ve bitti. Böyle bir şey yaşanmadı. Amacım 5 yıllık görev sürem boyunca doğduğum ve doyduğum yerde bir hizmet yapmaktı. Çalışma arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Hiçbir belediyenin yapmadığı yatırımları yaptık, gerçekleştirdik. Çarşamba günü iki tane kız öğrenci yurdu açacağız. Yaptık, bitti.31 Ocak'ta adaylıklar açıklandığında ilk yazan Belediye Başkan adayını kutlayan Mustafa İduğ'dur. Ankara'dan dönüyorum, kabullendim. Parti geleneği bunu gerektiriyor. Ömer Eşki başkanımıza Tugay'a başarılar diledim, yazılı olarak. Genel Başkanımız bu davranışımdan dolayı ulusal kanalda teşekkür etti. Bu itibarsızlaştırmayı hak ediyor muyuz? Bu şeref yoksunluğudur. 5 yıl boyunca Bornova Belediyesi emin ellerdeydi. Tüm çalışmalarımız devlet tarafından denetlenmiş, Sayıştay tarafından takdir almış bir belediyedir. Umarım bundan sonra da aynı şekilde devam eder. Bunları sizler sayesinde aldık, bedavaya kimse vermez. Neden takdir ettiler? Piyasadan değil de devlet malzeme ofisinden alırsan takdir ederler. 1 ay önceden almak lazım. Bu da planlama gerektirir, biz bunların hepsini yerine getirdik. Kimse kusura bakmasın bu itibar suikastına asla izin vermeyeceğimi, tüm yasal haklarımı kullanacağımı, maddi ve manevi bu süreçte tüm haklarımı kullanacağımı belirtiyorum ve gerisini kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Siyaseti bırakmayacağım, hiç kimseye pabuç bırakmayacağım'Eşki katıldığı bir toplantıda İduğ için: ''Çiçeğimi aldım, görüşmeye gittim. 'Başkanım kasada bu kadar para var diye reklam yapıyorsunuz, personel sayımız budur' diyorsunuz. 'Bize önümüzdeki 5 yılı rahat yürütmek için lütfen böyle teslim edin, kimseyi işe almayın' dedim. Yağmur gibi işe adam alıyorlar. Ne kadar sabıkalı arkadaş varsa arıyorlar. Aklı sıra Ömer bunlardan korkar, Ömer Allah'tan başka kimseden korkmaz. Bornova Belediyesi'ne yağmur gibi adam alınıyor. 70 milyona fidan alınıyor, kasadaki parayı bitirmek için' ifadelerini kullanmıştı.