Borsa güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.02 oranında artışla 9113 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.02 oranında artışla 9113 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.08 oranında düşüşle 10755 puan, sanayi endeksi yüzde 0.22 oranında artışla 13984 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.08 oranında düşüşle 10755 puan, sanayi endeksi yüzde 0.22 oranında artışla 13984 puan seviyesinden işlem görüyor.