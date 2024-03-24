AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın'a vatandaşlardan yoğun ilgi...

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Muğla'da coşkuyla karşılandı.Muğla'da alkış ve sloganlarla karşılanan Ayaydın için meşalaler yakıldı.AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, vatandaşlar ile sohbet etti, sevenleriyle fotoğraf çektirdi.Sokakları dolduran kalabalık sevgi seli oluşturdu. Yoğun ilgi sebebiyle Ayaydın'ın içinde bulunduğu araç ilerlemekte güçlük çekti.Vatandaşlara teşekkür eden Aydın Ayaydın, '31 Mart'ta inşallah kazanıp, vatandaşlarımıza bugüne kadar gelmeyen hizmeti, onların ayaklarına kadar getireceğiz.' dedi.