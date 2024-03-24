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AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın'a vatandaşlardan yoğun ilgi...

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Muğla'da vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın'a vatandaşlardan yoğun ilgi...
Ekleme: 24.03.2024 - 23:31 Güncelleme: 25.03.2024 - 00:33 / Editör: Ozge Selin
AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın'a vatandaşlardan yoğun ilgi...
AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Muğla'da coşkuyla karşılandı.

Muğla'da alkış ve sloganlarla karşılanan Ayaydın için meşalaler yakıldı.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, vatandaşlar ile sohbet etti, sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın'a vatandaşlardan yoğun ilgi...

Sokakları dolduran kalabalık sevgi seli oluşturdu. Yoğun ilgi sebebiyle Ayaydın'ın içinde bulunduğu araç ilerlemekte güçlük çekti.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın'a vatandaşlardan yoğun ilgi...

Vatandaşlara teşekkür eden Aydın Ayaydın, '31 Mart'ta inşallah kazanıp, vatandaşlarımıza bugüne kadar gelmeyen hizmeti, onların ayaklarına kadar getireceğiz.' dedi.