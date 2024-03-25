1 milyon TL'nin getirisi hesaplandı: Kanatlandı uçuyor

Merkez Bankası'nın yeni faiz oranları herkesin dikkatini çekti. Peki, 1 milyon lira bir ayda ne kadar kazandırır? Mevduat faizi, bankaların belirli bir süre boyunca sizin yatırdığınız paraya ödediği karşılıktır. Yani, paranızı bir bankaya belirli bir zaman için bıraktığınızda, banka size bu parayı kullanma karşılığında bir miktar para öder. Bu ödenen miktar mevduat faizidir. Mevduat faizleri genellikle yıllık bazda ifade edilir ve oranı bankadan bankaya değişiklik gösterir. Bizde en yüksek faiz veren bankaları araştırdık.

Merkez Bankası, faizleri değiştirdi. Yüzde 45 olan faiz oranı, yüzde 50'ye çıktı. Bankalar, bu değişiklikten sonra mevduat faizlerini güncelledi. Yeni faiz oranlarıyla, 1 milyon liranın bir ayda ne kadar kazanç getirdiğine bakalım.1.000.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat KazançlarıE-Turuncu Hesap: Faiz oranı %50. Bir ayda 41.530,05 TL kazanç sağlar. Toplamda 1.041.530,05 TL olur.Marifetli Hesap: Faiz oranı %55. Bir ayda 45.683,06 TL kazanç sağlar. Toplamda 1.045.683,06 TL olur.E-Mevduat: Faiz oranı %54. Bir ayda 44.852,46 TL kazanç sağlar. Toplamda 1.044.852,46 TL olur.Yeni Vadeli Hesap: Faiz oranı %53. Bir ayda 44.021,86 TL kazanç sağlar. Toplamda 1.044.021,86 TL olur.Kiraz Hesap: Faiz oranı %52. Bir ayda 43.191,26 TL kazanç sağlar. Toplamda 1.043.191,26 TL olur.Renkli Hesap: Faiz oranı %50. Bir ayda 41.530,05 TL kazanç sağlar. Toplamda 1.041.530,05 TL olur.Bu bilgiler, bankaların yeni faiz oranlarına göre ne kadar kazanç sağladığını gösteriyor. Her bankanın faiz oranı farklı. Bu yüzden, paranızı nereye yatıracağınıza karar verirken dikkatli olun.Mevduat faizi hesaplama iki şekilde olur: basit faiz ve bileşik faiz. Basit faizde, faiz sadece ana paraya uygulanırken, bileşik faizde faiz, ana paranın yanı sıra birikmiş faiz üzerine de uygulanır.Mevduat faiz oranları, ekonomik koşullar, Merkez Bankası'nın politikaları ve bankaların kendi stratejileri gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir. Faiz oranları yükseldiğinde, genellikle insanlar daha fazla tasarruf yapmayı tercih ederler çünkü bankaların sunduğu getiri daha yüksektir. Faiz oranları düştüğünde ise, tüketiciler ve işletmeler para harcama veya yatırım yapma eğiliminde olabilirler çünkü borçlanma maliyeti daha düşüktür.Mevduat faizi alırken vergi kesintilerine de dikkat etmek önemlidir. Türkiye'de, elde edilen faiz gelirleri üzerinden belirli bir oranda stopaj (kaynakta kesinti) uygulanır ve bu oran mevduatın vadesine göre değişiklik gösterebilir.