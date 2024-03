Yaren Leylek Amerika’nın gündeminde: New York Times’a anlattı!

Yaren Leylek ile Adem Amca'nın dostluğunu bilmeyen yok… Bu yıl 13'üncü kez gelen Bursa'daki Eskikarağaç Leylek Köyü'ne gelen Yaren Leylek Amerika'nın da gündemine girdi. Karacabey Belediye Başkanı Özkan, New York Times'a Yaren Leylek'i anlattı

Karacabey Belediye Başkanı Özkan, Eskikaraağaç Leylek Köyü, Adem Amca ile Yaren Leylek hikayesini konu alacak yazı dizisi için ilçeye gelen New York Times Türkiye Büro Şefi Ben Hubbard ile Muhabir Şafak Timur Özkan ile görüştü.Dünyaca ünlü Amerikalı basın kuruluşu New York Times Türkiye Büro Şefi Ben Hubbard, muhabir Şafak Timur ve Foto Muhabiri Ivor Prickett ile birlikte Karacabey'e gelerek Adem Amca ve Yaren hikayesini araştırdı. Ekip hikayenin yaşandığı leylek köyünde Adem Yılmaz başta olmak üzere diğer köy halkıyla da röportajlar gerçekleştirdi.Konu çerçevesinde Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile de bir araya gelen Hubbard ve ekibi, Eskikaraağaç başta olmak üzere doğa üzerine yapılan projeler ve farkındalık çalışmaları hakkında görüştü.Başkan Özkan bu ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, ilçeye dair çeşitli çalışmaları kendilerine aktardı.Özkan konuşmasında, Adem Amca ve Yaren Leylek'in artık bölge için bir marka değeri haline geldiğini ifade ederek, 'Şu an Eskikaraağaç Köyü'ne Adem Amca ve Yaren Leylek'i görmeye yüzlerce turist geliyor.Bu hem ilçemiz hem de Eskikaraağaç adına çok büyük avantaj.Adem Amca ve Yaren Leylek hem kırsal kalkınmaya, hem doğaya dikkat çekmeye hem de ekoturizme öncülük eden bir hikaye oldu' dedi.Öte yandan Bursa İl Jandarma Komutanlığı personeli 'Hoş geldin' ziyaretinde bulundu.Kayığa binen jandarma personeli Adem Yılmaz gölden tuttuğu balıklarla Yaren leyleği beslerken, o anlara ilişkin fotoğraflar, Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından 'Evine Hoş Geldin Yaren Leylek' notuyla paylaşıldı.