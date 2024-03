Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sahurda gazetecilerle buluştu

Tuzla Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sahur programı, yazılı, görsel ve dijital medya çalışanlarını bir araya getirdi. Ramazan ayının ruhuna uygun sıcak bir ortamda geçen gecede, uzun süre birbirlerini göremeyen gazeteciler hasbihal ederek eski günlerini yad etti. Gazetecileri Tuzla'da ağırlamaktan mutlu olduğunu ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, basın mensuplarıyla tek tek ilgilenerek, “Geleneksel sahur soframızı onurlandırdınız, biz de bu durumdan büyük bir onur duyduk. Mesleğinizin, siyaset ve belediye yönetimi açısından önemini her zaman takdir ettim” ifadelerini kullandı.Sahur programına katıldıkları için teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Yazıcı, “Geleneksel sahur soframızı şereflendirdiniz, biz de bundan şeref duyduk. Basınımızın dördüncü kuvvet olarak etkisini tanımlamaya gerek yok. Belediye başkanlığım döneminde, siyaset hayatımın tamamında halkın bilgi alması sağlamak ve yaptıklarımızı halka anlatabilmek açısından mesleğinizin önemini bir siyasetçi, bir kardeşiniz, bir doktor, bir belediye başkanı olarak çok iyi biliyorum. Mesleğiniz, halkın özellikle belli dönemlerde bilgi sahibi olup, tercihlerini kullanması açısından da çok önem arz ediyor. O nedenle geleneksel olarak yapmış olduğumuz bu sahur programında halkımız için çok kıymetli olan siz değerli medya mensuplarını ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.“Üstat Cemil Meriç'in dediği gibi medeniyet, insan şahsiyetine ve onun tercihlerine duyan saygıdır. Bunu gösterebilen insan da medeni insandır” diyen Başkan Yazıcı, bir hafta sonra Türkiye'de gerçekleşecek seçimlerle ilgili şöyle konuştu:“Bir hafta sonra şehrimiz, ilçemiz ve ülkemizde yapılacak yerel seçimlerde vatandaşlarımız tercihler kullanılacak. Bu tercihleriyle şehirlerin de kaderi belirlenecek, politikalar şekillenecek, yerel anlayışlar ortaya konulacak. Tabi ki Tuzla'da tercih benden yana kullanılırsa mutlu olacağım. Ama şunun da altını çizmek istiyorum ki tercihler ne olursa olsun seçildikten sonra kollarımızı makas gibi açıp herkesi kucaklamak bizim en büyük görevimiz ve en önemli vazifemiz olacaktır. Ben bütün seçimler sonrasında kökeni, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun, yaşam tarzıyla, inançlarıyla, değerleri ile her insana saygı duymaya özen gösterdim. İnsanımız için hedef koyduğumuz yüksek kaliteli yaşam standardını sağlama sözümüzü de sizin vasıtanızla herkese iletiyorum. Ayrıca herkesi, bir hafta sonra yapılacak seçimler için sandığa davet ediyor ve seçimlerin bayram havasıyla geçmesini diliyorum.”