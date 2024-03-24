Sahte kadın avukatın foyası ortaya çıktı: Cübbesi, kimliği hatta…

Sahte kadın avukatın foyası ortaya çıktı. Duyanları şaşkına çeviren olay Adana'da yaşandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte avukatlık yaptığı belirlenen B.S hakkında soruşturma başlattı.Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli kadını takibe aldı.Polis, B.S.'nin avukatlık cübbesiyle adliye içinde gezerek kendisini avukat olarak tanıtıp mahkeme salonları önünde ve adliyenin baro lokalin de çekildiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak dolandırıcılık yaptığını tespit etti.Polis, sahte avukat B.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli kadının evinde yapılan aramada sahte avukat kimliği, avukat cübbesi, ruhsatsız tabanca ve dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan bir çok adli evrak ele geçirildi.Emniyetteki sorgusu tamamlanan B.S., 'nitelikli dolandırıcılık', 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi', 'özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarında adliyeye sevk edildi.Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 'sahte avukat' tutuklanarak cezaevine gönderildi.