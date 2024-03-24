Başkan Erdoğan'dan şehit Er Abdulkadir Akıncı'nın ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, araç kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Akıncı'nın ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.