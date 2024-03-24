Başkan Erdoğan bugün milyonlarla buluşacak! 31 Mart'ta yeniden İstanbul: 'Hazırız ve kararlıyız'

AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 31 Mart yerel seçimler öncesi önemli bir etkinliğe hazırlanıyor.Başkan Erdoğan, bugün İstanbul'da seçim mitingi düzenleyecek.İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek olan 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde İstanbullularla bir araya gelecek.Erdoğan'ın İstanbul'da yapacağı bu büyük etkinlik, AK Parti'nin seçim kampanyasının merkezinde yer alıyor.İstanbul'da siyasi atmosferi hareketlendirecek bu miting ile AK Parti İstanbul'da gövde gösteri yapacak.AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:'Yeniden İstanbul, Sadece İstanbul' diyerek çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşuyoruz.Hazırız, kararlıyız ve azimle İstanbul için çalışıyoruz. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bekliyoruz.'Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, miting öncesi alandaki hazırlıkları inceledi.Heyecanlı olduklarını dile getiren Kurum, 'Çünkü artık görevi devralmamıza 7-8 gün kaldı, vatandaşımız sabırsız. Gittiğimiz her yerde kardeşlerimiz artık bu değişimin bir an önce olmasını istiyorlar.' ifadesini kullandı.'Bu miting, 31 Mart akşamı Saraçhane'de yapacağımız bayramın provası olacak'Murat Kurum, İstanbul'da 31 Mart akşamı huzuru inşa edeceklerini ve kenti sosyal belediyeciliğe yeniden kavuşturacaklarını vurgulayarak, 'Teşkilatlarımızla birlikte 76 gündür tüm vekillerimiz, belediye başkanlarımızla sahadayız. Hayallerimizi ve projelerimizi anlatıyoruz. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle saat 14.00'te burada bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız ve aslında 31 Mart akşamı Saraçhane'de yapacağımız bayramın bir provası olacak.' diye konuştu.