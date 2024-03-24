AK Parti'den çarpıcı paylaşım: Deprem 'Algı' Dinlemez! Murat Kurum'dan tarihi projeler...

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a verdiği sözleri tutmadı. 'Hatırlamıyorum' bahanesine sığınarak pişkinliğini ortaya koydu. İstanbul'u depreme hazırlamak yerine siyasi mühendislik ve kişisel tatillerine vakit ayırdı.AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de 'Deprem Algı Dinlemez' notunu düşerek sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Kabaktepe hem Murat Kurum'un tarihi projelerine yer verdi hem de İmamoğlu'na bomba göndermede bulundu.Videoda; Murat Kurum'un şu sözleri yer aldı:*6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutun inşasına nasıl başladıysak, 1 Nisan sabahı da görevi devraldığımız İstanbul'un kaybettiği yılları süratle telafi edeceğiz*Depremde 143 bin TOKİ konutumuz dimdik ayaktaydı. Burada yaklaşık 600 bin canımız yaşıyordu. Hiçbirinin burnu bile kanamadı.*5 yılda 39 ilçemizde yatay mimari ekseninde, komşuluk ilişkilerini odağına alan tam 650 bin konut inşaa edeceğizEkrem İmamoğlu'nun ise kentsel dönüşüme karşı çıktığını itiraf ettiği ifadeleri vurgulandı.