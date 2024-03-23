Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Ankara çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu, Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklığının, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; Marmara ile doğu kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu, Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi) dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Bölge bölge hava durumu:Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güneydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.EDİRNE °C, 16°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 11°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 14°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 10°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 17°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 18°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 16°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.ADANA °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluANTALYA °C, 19°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutluMERSİN °C, 18°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğusu ile Ankara çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.ANKARA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı ve hafif kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutluSİVAS °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlıÇok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.BOLU °C, 8°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARABÜK °C, 8°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıSİNOP °C, 11°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluZONGULDAK °C, 9°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurluÇok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN °C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluTOKAT °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 4°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıVAN °C, 5°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 8°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluGAZİANTEP °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurluSİİRT °C, 8°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıŞANLIURFA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu