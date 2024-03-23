Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

AK Parti yerel seçimler kapsamındaki mitinglerine devam ediyor. Seçime 1 hafta kala AK Parti en büyük mitinglerinden birini Ankara'da gerçekleştiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkentte vatandaşlara hitap ediyor.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Sözlerimin hemen başında dün Moskova'daki bir konser salonuna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla ülkem ve milletim adına Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Terör kimden gelirse gelsin, faili kim olursa olsun kabul edilemez. Terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak Rus halkının acısını milletçe devletçe paylaşıyoruz. İnsanlığın ortak düşmanı olan teröre karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Rabbimden bizleri Ramazan'a ulaştırdığı gibi bayrama da ulaştırmasını niyaz ediyorum. Selçuklu'nun paylaşılamayan şehri, Osmanlı'nın emaneti, cumhuriyetin başkenti Ankara maşallah bugün bir başka güzel. Sordum Ankara mitingimizde katılım ne kadar? Ne dediler, 200 bin maşallah. Demek ki, 31 Mart'ta bu katılım Ankara'da her şeyi değiştirecek. Buna hazır mıyız? Buna var mıyız? Öncelikle Ankara'ya ve Ankaralı'lara 14-28 mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na verdikleri samimi destek için teşekkür ediyorum. Milletvekilliğinde yüzde 47, cumhurbaşkanlığında yüzde 49'luk oy oranlarıyla milli irade bayrağını başkentin burcuna bir kez daha diktiniz. Esasen bizim Ankara ile aramızdaki gönül bağına baktığınızda bu oranların çok daha ilerisinde olduğunu görüyoruz. İnşallah 31 Mart'ta Ankara ile aramızdaki muhabbetin derinliğine uygun bir sonuçla bunu telafi edeceğiz.Ankara'nın milli mücadelenin ardından başkent olması, birilerinin dediği gibi tesadüf değildir.Ankara kıyamete kadar mazlumların ümidi olmaya devam edecektir. Bu şehir sadece devletin merkezi sıfatıyla sahip olduğu kamu gücünden değil, insanıyla ülkemizin parlayan yıldızıdır. Başkent millet Bahçesi'nde bir araya gelen sizler, sadece ülkemize değil tüm dünyaya mesaj veriyorsunuz. Murat Kurum kardeşimiz bakanken burayı yaptı. Turgut Altınok kardeşimiz de Keçiören'de gerekeni yaptı. Hep beraber artık, istiklal ve istikbal haline gelen parolamızı tekrarlayalım, tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan. Bİr olacağız, iri olacağız, diri olacağız, buradaki gibi kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız.1 asır önce düşman Ankara'nın kapısına kadar dayanmıştı. O dönemde ortaya konan güçlü iradenin yankıları hala sürüyor. O irada 15 Temmuz'da darbecileri püskürten ruhun adıdır. Çok partili siyasi hayata geçtiğimziden beri, demokrasimizin başına kara bulutlar her toplandığında baharı çnce Ankara başlattı. Cumhuriyetin 100. yılına atıfla hazırladığımız 2023 yılı hedeflerimizi burada faaliyete geçirdik.Allah'ın izniyle Ankara Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hazır. Bunun için söz veriyor musunuz? Ankara yanımızda olduğu müddetçe yedi düvel karşımıza çıksa evelAllah yıkar geçeriz.Şurada mevcut Ankara Belediye Başkanı şu 5 yılda ne yaptı? Yollarımızın hali ortada. Çöp, çukur, çamur. Bundan başkasını bunlar yapamaz. Bunlardan artık kurtulalım. 5 yıl boşa geçti. Onun için 31 Mart çok önemli. Ankara'ya hizmet vermeyenlerden kurtarma vakti geldi.Ulaşımda çektiğimiz sıkıntı hepinizin malumu. Öyleyse 9 gün sonra bu işin hakkını verelim. Bu şehirde hizmet ve eser çağını yeniden çok güçlü şekilde başlatmak istiyoruz. Başkentimizi hak ettiği yatırımlarla buluşturacağız: 1 Nisan'dan itibaren çok farklı bir hizmeti ortaya koyacağız.