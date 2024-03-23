Adıyaman'da feci kaza: 3 yaralı, 1 ölü

Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesi yol ayrımında Yusuf Ağaç yönetimindeki otomobil, Serdar A. idaresindeki otomobille çapıştı. Yaşanan kazada araçlarda bulunan Serdar A., Bediriye A., Remziye A. yaralandı. Yusuf Ağaç ise hayatını kaybetti. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.