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Beyaz Gazete
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Adıyaman'da feci kaza: 3 yaralı, 1 ölü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Belören yol ayrımında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ekleme: 23.03.2024 - 17:14 Güncelleme: 23.03.2024 - 17:15 / Editör: Ozge Selin
Adıyaman'da feci kaza: 3 yaralı, 1 ölü
Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesi yol ayrımında Yusuf Ağaç yönetimindeki otomobil, Serdar A. idaresindeki otomobille çapıştı. Yaşanan kazada araçlarda bulunan Serdar A., Bediriye A., Remziye A. yaralandı. Yusuf Ağaç ise hayatını kaybetti. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.