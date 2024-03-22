Turizm rekoru! Bir önceki yılın aynı dönemine göre...

Geçtiğimiz yıl turizm verilerinde yine rekora ulaşıldı.Ardından gözler bu yıla çevrildi ve yeni bir rekor beklentisi oluştu.Yaz sezonu öncesi yılın ilk aylarında yoğunluk yaşanmaya başladı. Yılbaşı tatili ve ardından kayak merkezleri, yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördü.Bu yoğunluk turizm verilerine de yansıdı.Konuya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.Bakanlık, 2024 yılının ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 arttığını belirtti.Türkiye’ye 2024 yılının ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 4 milyon 341 bin 606 oldu. Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı 2023 yılında 3 milyon 876 bin 381 olmuştu.Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre şubat ayında ise Türkiye’yi 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaret etti. Turizmdeki şubat ayı artış oranı da yine bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,68 oldu.