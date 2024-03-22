Petrol için heyecanlandıran gelişme geldi! Şimdi Marmara'da aranacak: 3 alan belirlendi
Türkiye'de enerjide tam bağımsızlık hedefinde yeni adımlar atılıyor. Gabar ve Cudi dağlarında petrol sondaj çalışmaları soluksuz devam ederken TPAO'dan heyecanlandıran yeni açıklama geldi. Petrol arama çalışmalarında TPAO, yeni hedefine Marmara Denizi'ni koydu.
Gabar-Cudi'de petrol sondaj çalışmaları devam ederken heyecanlanıran gelişme yaşandı. TPAO, petrol arama çalışmalarında yeni hedefini belirledi.
PETROL İÇİN HEYECANLANDIRAN GELİŞME GELDİ!
TPAO, Marmara'da petrol aramak üzere 3 ruhsat aldı.
ŞİMDİ MARMARA'DA ARANACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürlüğü'ne (TPAO) Marmara Denizi'nde belirlenen alanlar için 3 petrol arama ruhsatı verdi.
MAPEG'in konu ile ilgili ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.
3 ALAN BELİRLENDİ
İlana göre, TPAO'ya Marmara Denizi'nde Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale açıklarında 95 bin 55 hektar alanda petrol araması için 8'er yıl süreyle üç arama ruhsatı verildi.