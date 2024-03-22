Özgür Özel’den 'İmamoğlu’nun kasası' Fatih Keleş hakkında ilginç iddia! Konuştukça battı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekilen para sayma görüntülerinde yer alan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş hakkında ilginç bir iddiada bulundu. Özel, Fatih Keleş'in o dönem "İl Saymanı" olduğunu iddia ederek algı operasyonuna kalkıştı. Oysa gerçek Özel'in iddia ettiği gibi değildi. İşte detaylar...
Türkiye'nin konuştuğu CHP'deki kirli para trafiğinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Görüntülerde, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun para kasası olduğu iddia edilen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'e çantayla para getiren isimlerden birinin de Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel olduğu ortaya çıkmıştı.
İKİ İSİM DAHA TESPİT EDİLDİ
Ortaya çıkan ve incelenen görüntülerde iki yeni isim daha tespit edildi. Görüntülerde CHP Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi ile Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı Melih Morsünbül'ün de olduğu ortaya çıktı.
'İBB SPOR KULÜBÜ' YAZISI
Öte yandan, 'İmamoğlu'nun kasası' olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in getirdiği 'İBB Spor Kulübü' yazılı çantadan deste deste paralar çıkartıldığı görüntüler de gündeme bomba gibi düşmüştü.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLGİNÇ ÇIKIŞ!
Yaşanan tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilginç bir iddia ortaya attı.
Özel, 'İmamoğlu'nun kasası' Fatih Keleş'in o dönem İl Saymanı olduğunu öne sürdü.
Oysa; İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş, görüntülerin çekildiği tarihte İBB Meclis Üyesi görevindeydi.
Özgür Özel'den 'İmamoğlu'nun kasası' Fatih Keleş hakkında ilginç iddia! Konuştukça battı
Özel, şu ifadeleri kullandı:
'Bu görüntülerin eski olduğu ortaya çıktı. O görüntüyü genişletince ve gerçeğine ulaşınca görüntünün il binası satın alması için olduğu ortaya çıkıyor. Para sayan kişinin o gün Ekrem Bey'in danışmanı değil, ilin saymanı, il yönetici olduğu ortaya çıkıyor.'