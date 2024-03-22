Özgür Özel’den 'İmamoğlu’nun kasası' Fatih Keleş hakkında ilginç iddia! Konuştukça battı

Türkiye'nin konuştuğu CHP'deki kirli para trafiğinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.Görüntülerde, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun para kasası olduğu iddia edilen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'e çantayla para getiren isimlerden birinin de Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel olduğu ortaya çıkmıştı.Ortaya çıkan ve incelenen görüntülerde iki yeni isim daha tespit edildi. Görüntülerde CHP Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi ile Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı Melih Morsünbül'ün de olduğu ortaya çıktı.Öte yandan, 'İmamoğlu'nun kasası' olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in getirdiği 'İBB Spor Kulübü' yazılı çantadan deste deste paralar çıkartıldığı görüntüler de gündeme bomba gibi düşmüştü.Yaşanan tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilginç bir iddia ortaya attı.Özel, 'İmamoğlu'nun kasası' Fatih Keleş'in o dönem İl Saymanı olduğunu öne sürdü.Oysa; İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş, görüntülerin çekildiği tarihte İBB Meclis Üyesi görevindeydi.Özgür Özel'den 'İmamoğlu'nun kasası' Fatih Keleş hakkında ilginç iddia! Konuştukça battıÖzel, şu ifadeleri kullandı:'Bu görüntülerin eski olduğu ortaya çıktı. O görüntüyü genişletince ve gerçeğine ulaşınca görüntünün il binası satın alması için olduğu ortaya çıkıyor. Para sayan kişinin o gün Ekrem Bey'in danışmanı değil, ilin saymanı, il yönetici olduğu ortaya çıkıyor.'