Murat Kurum'dan tarihi çağrı! 'Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşalım!'

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Murat Kurum, vatandaşlara seslendi. Kurum pazar günü gerçekleşecek olan İstanbul mitingi için, "Bir kez daha tarih yazalım" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı (İBB) Murat Kurum, çalışmalarını sürdürüyor.Vatandaşlarla bir araya gelen ve mitinglerine devam eden Kurum, sosyal medyadan yeni bir paylaşım yaptı. Murat Kurum'un bu paylaşımı ise pazar günü gerçekleştirilecek olan İstanbul mitingine dair oldu.Kurum paylaşımında şu ifadelere yer verdi;Haydi İstanbul! Bir kez daha tarih yazalım. Pazar günü Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşalım.